Абитуриентов Игоря Дрозда и Георгия Вешапидзе, которых незаконно удерживали на территории воинской части, отпустили после огласки в СМИ. По словам парней, им дали увольнительный до 15 июля. Парни за это время попытаются урегулировать вопрос с поступлением на магистратуру. Однако сам призыв считают незаконным и уже работают с юристами.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Мы заложники обстоятельств, которые с нами произошли. Вчера после прохождения комиссии нас задержали и сказали подождать. А вечером сказали, мол, извините остаётесь на ночёвку. Мы просились поехать домой, мы же сами приехали, но услышали отказ. Хотя нам сказали, что будет просто комиссия, не нужно брать вещей и так далее. После постов в соцсетях о том, что нас незаконно удерживают, скажем так, начали бить в колокола. И каким то чудом нас отпустили", - рассказал Игорь.

Также призывник предоставил "Стране" эксклюзивные кадры и видео из воинской части. Судя по кадрам, в более-менее удовлетворительном состоянии только казарма. Условия в туалете и в других оставляют желать лучшего.

Киевская воинская часть. Фото: "Страна"

Призывник Дрозд поблагодарил всех и рассказал об отсрочке. "Друзья, большое спасибо всем, кто нам помог, нам дали небольшую отсрочку на несколько дней. Это пока все, но все ребята вам очень благодарны", - сказал он.

Напомним, вчера "Страна" рассказывала о незаконном удержании Игоря Дрозда. Он рассказывал, что призывники звонили в полицию, прокуратуру, журналистам, но на территорию ВСУ никого не пускали.

Кроме того, наши корреспонденты поговорили с родителями абитуриентов-призывников. По их словам, в военкомате ничего не объясняют. Некоторые мамы отчаялись и не могут сдержать слез, зная, что их детей могут призвать в армию.