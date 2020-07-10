В посольстве Китая в Казахстане предупредили своих граждан, находящихся на территории этого государства, об обнаружении там неизвестной пневмонии, потенциально более опасной, чем Covid-19.

Дипломаты сослались на сообщения казахстанских СМИ о том, что с середины июня в регионах Казахстана значительно возросла заболеваемость пневмонией. При этом в Министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что информация об обнаружении неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем Covid-19, не соответствует действительности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с властями Казахстана на фоне предупреждения от китайского посольства о неизвестном виде смертоносной пневмонии, сообщил РИА Новости представитель организации.

В СМИ сообщают, что у заболевших есть симптомы коронавируса, но тесты на Covid-19 отрицательные.

"Смертность от этой болезни намного выше, чем от новой коронавирусной инфекции (Covid-19 - Ред.). Министерство здравоохранения Казахстана и другие учреждения проводят сравнительное исследование вируса пневмонии, и окончательное определение не принято", – указано в сообщении.

Посольство Китая в Казахстане призывает китайских граждан, находящихся в нашей стране, обратить внимание на эту ситуацию и принять меры предосторожности.

Китайское издание Global Times отмечает, что некоторые эксперты в КНР считают необходимым принять меры для предотвращения распространения пневмонии из Казахстана в Китай.

Как сообщала "Страна", в Украине решили перенять опыт Испании в борьбе с Covid-19 и нарушениями карантина.

Ранее там ввели строгий масочный режим на улицах и общественных зданиях, при это раздавая маски бесплатно, но штрафуя нарушителей на 100 евро.

Напомним, что в Украине появились новые виды мошенничества во время карантина.