Титул обладательницы самой большой натуральной груди в Украине получила жительница города Лубны Мила Кузнецова, которая решила заняться боями без правил и с которой ранее общалась "Страна". Об этом рекордсменка сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала фото со свидетельством о рекорде.

"Победа! Самая большая натуральная грудь Украины!" - подписала Кузнецова. Подписчики засыпали украинку поздравлениями и комплиментами.

Как сообщила на своей странице в соцсети руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, обхват груди Кузнецовой составляет 135,5 сантиметров.

"Обязательным условием для претендентки на этот рекорд является прохождение медицинского обследования, которое должно показать натуральность груди", - сказала Лана Ветрова накануне установления рекорда.

Напомним, рекордсменка работала помощницей адвоката, а популярность к ней пришла после участие в телешоу "Кто сверху", проекте Модель XL, конкурсе Miss Universe Plus Size 2019.

Также мы сообщали, что Мила Кузнецова готовится к дебюту в смешанных единоборствах, ее первый турнир состоится уже в сентябре 2020 года в Таиланде.