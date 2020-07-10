Вандалы снова отличились на железной дороге. "Укрзализныця" опубликовала кадры, как девушка-вандал буквально по частям разносит вагон поезда. Примечательно, что ее действия со смехом снимала на камеру подружка.

"Хулиганы 9 июля разгромили вагон пригородного поезда № 6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный. Свои "забавы" юные вандалы снимали на видео и выкладывали в сторис социальной сети Instagram. Надеемся, что Национальная полиция Украина отреагирует на этот случай.

В заключение еще раз хотим заявить, что "Укрзализныця" считает такие действия недопустимыми. Подобный инцидент имел место и в марте, когда вандал разгромил вагон в пригородном поезде Львов - Сокаль.

Так вот Владимир Саноцкий, хулиган, который крушил вагон и так же снимал свои выходки на видео, получил штраф в размере 8 500 гривен", - написали в "Укрзализныце".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что прокуратура объявила подозрение вандалам, которые повредили освещение на Аллее художников в Киеве