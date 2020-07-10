В Офисе генпрокурора расследуют факт участия гражданина Республики Чили в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, с 2018 года гражданин Чили участвовал в вооруженном конфликте против Украины на неподконтрольной территории Донецкой области. Он входил в состав "Полка Всевеликого войска Донского", участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области РФ.

Сведения в ЕРДР внесены по фактам участия чилийца в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины, которые привели к гибели людей или иные тяжкие последствия, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения или граждан, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с возможной конфискацией имущества. Следствие поручено СБУ.

Где в данный момент находится этот чилиец и почему именно сейчас против него открыто уголовное производство не сообщается.

Напомним, США требуют от Киева экстрадировать наемника, который воевал на Донбассе.

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