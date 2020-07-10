В Киеве разоблачен злоумышленник, который продавал конфиденциальную служебную информацию центральных органов исполнительной власти. В его распоряжении были более 50 актуальных баз данных, которые он добыл путем подбора и взлома паролей к электронным почтовым ящикам и учетным записям в соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщается на сайте Киберполиции.

Объявления о продаже информации мужчина публиклвал на специализированных хакерских форумах, а продажу осуществлял в мессенджере, используя бот. Деньги получал на криптовалютные кошельки, оформленные на подставных лиц.

По месту жительства фигуранта проведены обыски, в результате которых изъята компьютерная техника и телекоммуникационное оборудование. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишение свободы на срок от двух до пяти лет по статье о несанкционированном сбыте и распространении информации с ограниченным доступом (ч.2 ст.361-2 УК Украины).

Ранее "Страна" писала о том, что в Ивано-Франковске задержали всемирно известного хакера Sanix, о котором писали The Guardian и Forbes.

Также мы сообщали, что на карантине хакеры атаковали украинские банки и их клиентов через фишинговые письма.