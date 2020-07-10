Сегодня, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Впервые в истории жеребьевка прошла в пустом зале, а представители клубов следили за ней в режиме онлайн. Это все последствия пандемии коронавируса в Европе.

Кстати, во время жеребьевки произошел курьез, представители "Реала" и "Атлетико" из-за проблем со связью в Испании не смогли связаться со штаб-квартирой УЕФА.

Учитывая то, что некоторые команды еще не сыграли ответные матчи 1/8 финала, жеребьевка выглядела несколько необычно.

Итак, вот пары 1/4 финала Лиги чемпионов

"Реал" / "Манчестер Сити" - "Лион" / "Ювентус";

"РБ Лейпциг" - "Атлетико";

"Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Бавария";

"Аталанта" - ПСЖ.

Фото: twitter.com/UEFAcom

Так же сегодня УЕФА провел и жеребьевку полуфиналов Лиги чемпионов. Отметим, что команда-победитель второго полуфинала будет де-юре хозяйкой поля в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Португалии.

Вот сетка участников 1/2 Лиги чемпионов

"Реал" / "Манчестер Сити» / "Лион" / "Ювентус" - "Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Бавария";

"РБ Лейпциг" / "Атлетико" - "Аталанта" / ПСЖ.

Ранее "Страна" сообщала, что черниговская "Десна" впервые в истории сыграет в Лиге Чемпионов или Лиге Европы.