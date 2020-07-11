Скандальный законопроект о труде (как уже писала "Страна", он упрощает увольнения и обрезает соцгарантии), а также о профсоюзах (фактически запрещает действующие организации) запускают по второму кругу.

"Проект №2708 (о труде) активно двигают в Кабмине и могут внести в парламент в любой момент. Проект №2681 (о профсоюзах) лоббируется парламентским комитетом по социальной политике. Скандал чуть снизил скорость его продвижения, но от своей цели в комитете не отказались", — сообщили "Стране" в Федерации профсоюзов Украины.

Мы уже писали, что эти проекты жестко раскритиковало экспертное сообщество. Также было несколько акций протеста. Одна из последних прошла 30 июня — профсоюзы вывести людей на улицы, протестуя против проекта №2681. Но власти расценили это как "проплаченную кампанию". Об этом, в частности, заявила глава профильного комитета Рады Галина Третьякова.

Между тем, как утверждают в Федерации профсоюзов, "Третьякова в сговоре с теперь уже экс-министром соцполиитки Юлией Соколовской и замминистра юстиции Валерией Коломиец скрыли замечания комитета ООН по законопроектам".

Комитет ООН озвучил их по итогам доклада украинской делегации на комитете (ее возглавляла Сколовская),

В ООН доклад украинской делегации заслушали еще в феврале, а критический отчет появился в марте.

"Но министерства, которые обязаны подавать свои замечания к проектам Кабмина, нигде не упомянули о существовании выводов ООН и не подали соответствующих предложений по проектам. Также не были поставлены в известность депутаты Верховной Рады. Более того, в мае профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроекты о профсоюзах и локаутах в первом чтении", — говорит руководитель департамента международных связей Федерации профсоюзов Василий Шилов.

Собственно, выводы комитета ООН касаются не только законопроектов, но и в целом социальной политики в Украине. И они, мягко говоря, нелицеприятные для власти.

"Страна" изучила отчет комитета ООН по социальной политике в Украине.

Низкие соцстандарты и донбасские пенсионеры без денег

Среди основных моментов, которые вызывают беспокойство ООН, указаны в частности, следующие:

1. Высокий уровень бедности в Украине. Комитет обеспокоен растущей разницей доходах домохозяйств. На это указывает увеличение доли семей с доходами ниже среднего. Также снижается доля государственных средств, которые выделяются на социальные услуги: с 29,8% в 2016 году до 24,4% в 2018 году.

2. Массовое уклонение от уплаты налогов. В том числе в сфере занятости (теневая занятость) и недвижимости.

3. Сокращение государственных субсидий, в том числе, на коммуналку. Эта тенденция идет в рамках "политики бюджетно-финансовой консолидации, которая проводится Украиной с целью выполнения условий кредитования МВФ, и в значительной степени бьет по социально уязвимым категориям населения. При этом нет информации о том, проводилась ли оценка влияния такой политики на реализацию прав граждан", — говорится в замечаниях комитета ООН.

В связи с этим комитет ООН дает свои рекомендации Украине:

- провести оценку влияния бюджетной политики на права человека с тем, что бы выделять максимально доступные ресурсы на соцзащиту,

- увеличить уровень финансирования социалки, уделяя особое внимание поддержке "маргинализированных лиц и регионам с высоким уровнем безработицы и бедности",

- при участии уполномоченного Верховной Рады по правам человека и организаций гражданского общества провести оценку бюджетной политики на реализацию прав населения,

- принять жесткие меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов, в частности, выплатой незадекларированной зарплаты (зарплаты в конвертах).

4. Нарушение прав женщин. В комитете ООН отмечают недостаточную представленность женщин на госслужбе и частном рынке труда. Идет вегетация по половому признаку на рынке труда со значительным гендерным разрывом по зарплатам (21,2%).

По этому пункту комитет ООН рекомендует нашим властям поощрять полноценную профессиональную занятость женщин, в том числе, за счет более широкого доступа к дневному уходу за детьми (детсадам, мест в которых, как известно, в Украине не хватает) и "поощрения мужчин использовать право на оплачиваемый отпуск отцу по уходу за ребенком".

Также эксперты ООН советуют пересмотреть законодательство, в частности, провести гендерно объективную классификацию профессий.

5. Пенсии жителям неподконтрольных территорий. В ООН обращают внимание на то, что многим жителям неподконтрольных территорий Донбасса Украина фактически прекратила выплату пенсий или они получают их и другие социальные выплаты с большими сложностями.

"Эти сложности вызваны тем, что право на получение пенсий и других соцвыплат обусловлено регистрацией получателя в качестве внутренне перемещенного лица. Для этого нужно предоставить доказательство места проживания на подконтрольной территории и сохранять его, для чего человек должен возвращаться на подконтрольную территорию каждые 60 дней. Это требование особенно сложная для маломобильных лиц", - указано в отчете.

Примечательно, что аргументы украинской официальной делегации о сложностях проверки получателей пенсий на неподконтрольных территориях комитет ООН, очевидно, не сильно впечатлили.

Комитет рекомендовал Украине законодательно отменить требование регистрации жителей неподконтрольных территорий как внутренне перемещенных лиц, чтобы они могли свободно получать пенсии, а также ускорить принятие порядка проверки оплат, чтобы жители Донбасса могу получать деньги без пересечения линии разграничения. Также в ООН призывают украинские власти разработать порядок погашения задолженности по выплатам.

6. Нереальный прожиточный минимум. В ООН утверждают: методология расчета прожиточного минимума в Украине (он едва превышает 2 тысячи гривен в месяц) не отражает реальную стоимость жизни. Ранее украинске эксперты давали свои оценки реального прожиточного минимума- порядка 5 тысяч гривне в месяц.

По мнению ООН, такая разница отбрасывает многих украинцев, особенно тех, кто зависит от соцвыплат и пособий, за черту бедности. рекомендация украинцам властям: ускорить разработку методики реального просчета прожиточного минимума.

Без права на нормальную работу и протест

Мимо внимания экспертов ООН не прошли также готовящиеся в Украине изменения Трудового кодекса. По пункту "право на труд" у ООН замечаний больше всего.

Комитет, в частности, указывает на высокий уровень безработицы среди внутренне перемещенных лиц, ромов и лиц с инвалидностью. И рекомендует Украине обеспечить выполнение квот по трудоустройству для инвалидов, боле широкий доступ к профессиональному образованию, решить вопрос доступного жилья для работников, в частности, внутренне перемещенных лиц и ромов.

Также в ООН обращаю внимание на высокий уровень теневой занятости и задолженности по зарплате (почти 3,3 млрд гривен), которую работники не могут выбить через суды.

Кроме того, в комитете обращают внимание, что "проект закона о труде №2708 и проект закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде о дополнительных причинах для увольнения (№2584) вызывают серьезную обеспокоенность в контексте Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, к которому присоединилась Украина.

Среди рекомендаций: борьба с теневой занятостью и социальной незащищенностью неоформленных работников, контроль за выплатой зарплат и разработка механизма компенсаций за задержки, пересмотр законопроектов о труде "с целью обеспечения прав работников на защиту от несправедливого увольнения, отдых и досуг и оплату внеурочной работы".

Также комитет ООН раскритиковал законодательные инициативы по профсоюзному движению.

"Комитет обеспокоен тем, что изменения в законодательство о труде ослабляют полномочия профсоюзов, исключая право на забастовку, что приведет к нарушению статьи 8 Пакта и международных стандартов", - говорится в отчете.

Комитет ООН призвал власти Украины пересмотреть проекты законов о профсоюзах (№2681) и о стачках и локаутах (№2682), приведя их в соответствие с положениями Конвенции Международной организации труда и Конвенции на право организации и проведения коллективных переговоров (под которыми Украина подписалась).

Также в ООН призывают защитить профсоюзных активистов от нападок и преследований.

Удар по репутации и экономические санкции

"Участники делегации были обязаны донести замечания ООН до депутатов и выступить с замечаниями к проектам, о которых упоминается в отчете. По факту этого нарушения ВПУ обратилась к главе верховной Рады Дмитрию Разумкова и настаивает на официальном оглашении замечаний комитета ООН о несоблюдении прав, прописанных в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, а также на распространение этой информации среди народных депутатов и профильных комитетов", — заявили в Федерации профсоюзов.

Соответствующее обращение к спикеру Дмитрию Разумкову опубликовано в Facebook ФПУ.

Стоит отметить, что выводы комиссии ООН носят рекомендательный характер и никакой юридической силы не имеют.

"Украина как страна, которая присоединилась к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, должна ежегодно отчитываться по выполнению его пунктов и выполнять рекомендации. Хотя никаких мер воздействия не предусмотрено. Но в случае систематических нарушения страдает международная репутация страны", - пояснил нам руководитель департамента международных связей Федерации профсоюзов Василий Шилов.

Впрочем, могут быть экономические санкции по другим договорам.

К примеру, договариваясь о зоне свободной торговли с Канадой, Украина обязалась не ухудшать условия труда для своих граждан. И в теории нарушение этого пункта может стать причиной для ухудшения условий для украинского экспорта.