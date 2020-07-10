В пятницу, 9 июля, возле Киевского местного и областного сборного пункта собрались родители абитуриентов, которых незаконно удерживают в сборном пункте. Наталья Хропачевская рассказала "Стране", что ее сын Игорь поступает на магистратуру, но из-за того, что пока нет результатов ВНО, его призвали. По ее словам, справку об экзамене в университете смогут предоставить не ранее 5 августа.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По словам родителей, им в военкомате ничего не объяснили. "Мой сын хочет учиться, надеюсь, что его отпустят", - сказала Наталья, мама одного из абитуриентов. "Он писал заявление на отсрочку, но ему отказали", - добавила она.

Также по словам родителей, одно парня уже отпустили. "После всей шумихи в СМИ одного из удерживаемых отпустили", - рассказала Наталья.

Мать 20-летного Дениса Заховавко рассказала, что ее сын учился в колледже, но когда пришел выписываться в венкомат, его обязали пройти медкомиссию. Она добавила, что, скорее всего, врачи его не осматривали "как полагается", так как у Дениса имеются проблемы со здоровьем. Но несмотря на это, его удерживают в военкомате. Мама сообщила, что сын связался с ней и рассказал, что в сборный пункт приедет кто-то из Офиса президента с проверкой.

Некоторые родители плачут там же.

Некоторые родители отчаялись и не могут сдержать слез, зная, что их детей могут призвать в армию. Фото: "Страна"

Спустя час абитуриентов Георгия Вашапидзе и Игоря Дрозду, который пожаловался на незаконный призыв со стороны ВСУ, выпустили из военкомата.

Напомним, 23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас. С апреля-июня эти мероприятия сдвинулись на май-июль 2020 года.

Из-за карантина в этом году сдвинулись сроки как вступительной, так и призывной кампаний. Таким образом, вузы начнут рассматривать документы и проводить зачисление абитуриентов с августа, а до этого момента каждый выпускник школы считается потенциальным призывником. Из-за этого 18-летним абитуриентам начали массово приходить повестки. "Страна" разбиралась, как можно получить отсрочку.

Также мы писали, что вчера один из киевских абитуриентов пожаловался на незаконный призыв со стороны ВСУ. Он рассказал, что призывники звонили в полицию, прокуратуру, журналистам, но ВСУ никого не пускали на территорию.