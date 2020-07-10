На всех столичных пляжах вывешены желтые флаги, которые говорят о том, что купаться не рекомендуется. Такие меры приняли после того, как на 12 пляжах Киева выявили наличие кишечной палочки. Специалисты будут делать дополнительные исследования воды. Об этом сообщается на сайте КГГА.

О превышении индекса лактопозитивной кишечной палочки на пляжах Киева сообщило главное управление Госпродспоживслужбы в столице.

"Как отметили в коммунальном предприятии "Плесо", эту ситуацию вызвали сильные дожди, которые были в последние дни. Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. На возвращение показателей с нормативными нужно 3-4 дня. Тогда ограничение будет снято", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что это не загрязнение. Таким можно считать лишь попадание в воды патогенных веществ (нефти, химикатов и т.д.).

Также в течение трех дней специалисты КП "Плесо" проведут дополнительные анализы воды. "Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе категорически не рекомендуют купаться на всех пляжах города.

Также мы сообщали, что в Одессе топливо из токсичного танкера Delfi вылилось в море неподалеку от пляжа.