В Украине изучают опыт Испании по борьбе с пандемией коронавируса и преодолению связанных с ней вызовов.

Об этом 10 июля в ходе селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает пресс-служба Офиса президента.

Так, министр здравоохранения заявил, что в стране сейчас изучается иностранный опыт, в частности испанский, по реагированию на новые вызовы реальности, связанные с коронавирусной пандемией. Выяснилось, что в большинстве стран существует централизованный контроль за соблюдением карантинных мероприятий. Кроме того, Степанов отметил опасность использования политического ресурса при манипуляциях с карантином на местах.

Между тем, на совещании обсуждалась положительная тенденция в динамике тех, кто выздоровел от Covid-19 в Украине. Например, сегодня зафиксировано 1 016 случаев выздоровления, и всего 819 - инфицирования.

В свою очередь Национальная полиция доложила о 194 протоколах, составленных за нарушение карантина в общественных заведениях.

Напомним, в Украине к смягчению карантина не готовы всего 7 областей, сегодня список проблемных регионов покинул Ивано-Франковск.

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