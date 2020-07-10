Вчера, 9 июля, в Украине в рамках ВНО прошло тестирование по истории страны. В нем приняли участие 178 714 выпускников - это всего лишь 67,7% от общего количества зарегистрированных участников.

"К тестированию не допустили 75 учеловек, из них у 17 были выявлены признаки острых респираторных заболеваний. Тестирование 120 участников ВНО было прекращено досрочно из-за нарушения правил и процедуры тестирования", - заявили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Порог "сдал / не сдал" и результаты ВНО по истории Украины будут определены до 24 июля. Результаты появятся на страницах участников до 25 июля.

Те, кто не смогли принять участие в основной сессии тестирования по истории Украины по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию.

Ранее "Страна" сообщала, что на первые тесты ВНО не пришли около 20 процентов абитуриентов.