В Министерстве здравоохранения Украины вновь расширили список стран т.н. "красной зоны", после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию или ПЦР-тестирование. В обновленный перечень вошли Эсватини (Свазиленд), Албания, Болгария и Чехия.

В "красную зону" вошли страны, в которых по состоянию на четверг, 9 июля, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 инфицированных на 100 тыс. населения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В "красном списке" Министерства здравоохранения Украины по-прежнему остаются: Французская Гвиана, США, Панама, Армения, Оман, Бельгия, Перу, Бахрейн, Боливия, Бразилия, Гондурас, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Южная Африка, Катар, Саудовская Аравия, Доминиканская Республика, Северная Македония, Эквадор, Израиль, Молдова, Экваториальная Гвинея, Россия, Кабо Верде, Габон, Колумбия, Португалия, Чили, Беларусь, Гватемала, Теркс и Кайкос, Аргентина, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Палестина, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Азербайджан, Сейшельские о-ва, Люксембург, Майотта, Коста-Рика, Канада, Сингапур, Ирак, Мавритания, ЦАР, Мальдивы, Мексика, Бангладеш, Египет, Гвинея-Бисау, Сальвадор, Пакистан.

В то же время из "красной" в "зеленую зону" перешли Суринам, Антигуа и Барбуда, Гаити. Данные по Великобритании, Испании и Швеции, которые ранее были в "красной зоне", у Минздрава отсутствуют.

Украина также входит в "красную зону" с показателем ~62,4 инфицированных на 100 тыс. населения.

Фото: moz.gov.ua

Как сообщала "Страна", число зараженных Covid-19 в Киеве приближается к 6 000. Среди инфицированных уже почти полтысячи детей.

Напомним, что за месяц количество умерших от коронавируса в Украине увеличилось почти вдвое.