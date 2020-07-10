Американская актриса и модель Пэрис Хилтон намерена баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Об этом она заявила в видеоролике, опубликованном на ее Twitter-канале.

Так, актриса создала видео под хештэгом #ParisForPresident ("Пэрис в президенты" - Ред.). Она отметила, что в своей команде хотела бы видеть певицу Рианну: "Она красивая и талантливая, я думаю, из неё получится отличный вице-президент", - добавила Хилтон.

Кроме того, Хилтон заявила, что в случае победы, покрасит Белый дом в розовый цвет, так как белый "слишком скучный" и разрешит присутствовать в нем домашним животным.

Также актриса рассказала, как изменит кабинет президента. "После долгих размышлений я решила, что Овальному кабинету необходим косметический ремонт и женская рука", - написала Пэрис.

Кроме того, она изменила слоган нынешнего президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" на "Сделаем Америку снова горячей".

Напомним, американский рэп-исполнитель Канье Уэст также заявил, что намерен баллотироваться в президенты США на выборах. Он обнародовал свою предвыборную программу, в которой пообещал изменить форму госустройства США, превратив страну в Ваканду из фильма "Черная пантера", объявил вакцинацию "меткой дьявола" и признался, что не уважает нынешнего президента США Дональда Трампа.