Тбилиси потребует объяснений от Киева из-за заявлений главы исполнительного комитете Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили, который назвал полностью нелигитимным действующее правительство Грузии.

Такое заявление сделал предстедатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили, передает "Грузия Online".

"Никто не удивился очередной позорной пропаганде Саакашвили и его насыщенному ложью заявлению. Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием", - сказал Сесиашвили и добавил, что слова экс-президента Грузии, а ныне украинского деятеля не останутся без реакции.

Грузинский парламентарий заявил, что Украине обязательно придется ответить за слова Саакашвили, который вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии.

По его словам, "тяжело слышать", как человек, занимающий официальный пост на Украине, называет правительство Грузии нелегитимным. "Разумеется, государство отреагирует на это", - пообещал Сесиашвили.

Напомним, глава исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Украиной правят чиновники с чипами, вытеснившие государство.

Также мы сообщали, что Саакашвили отобедал с послами G7 и обсудил судебную реформу в Украине.