В Киеве закрыли четыре развлекательных заведения из-за нарушений ограничений, принятых на время карантина. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

"О проверках ночных клубов. После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушая правила, работали после 22:00. Проверки будут продолжаться", - сказал Кличко во время онлайн-брифинге в пятницу, 10 июля.

Он напомнил, что в начале недели комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00, а работу ночных клубов ограничили до 23:00.

"Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого", - подчеркнул мэр.

По его словам, патрули, в состав которых входят сотрудники Госпродпотребслужбы, представители полиции и "Муниципальной варты", проверили более 430 объектов - ресторанов, торговых центров, магазинов и рынков. "Составили 107 протоколов. То есть, каждое четвертое заведение в городе нарушает правила", - констатирует Кличко.

Про выявление несоблюдения норм безопасности и закрытия развлекательных объектов - с 5:20

Как сообщала "Страна", число зараженных Covid-19 в Киеве приближается к 6 000. Среди инфицированных уже почти полтысячи детей. По данным Кличко, четверо новых пациентов с Covid-19 - медики.

Напомним, что на 12 пляжах Киева нашли кишечную палочку и другие нарушения санитарии.