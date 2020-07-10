Мэр Киева Виталий Кличко, который еще в начале карантина носил маску "хватит шастать" и призывал киевлян оставаться дома, заявил, что жизнь продолжается. По его словам, нужно просто соблюдать правила безопасности. В подтверждение своих слов Кличко надел новую маску - с надписью "Шастай осторожно".

Он сделал это в ходе онлайн-брифинга 10 июля, видео обнародовано в Facebook.

"Я понимаю, что все устали от длительного карантина и ограничений. Еще лето, люди хотят отдохнуть, куда-то поехать. Но возвращение к обычной жизни зависит от того, насколько успешно мы остановим распространение вируса. Карантин уже не такой строгий. Но это не значит, что можно забыть о правилах безопасности. Жизнь продолжается и мы все преодолеем. Если будем острожными. Потому я не устаю говорить: берегите, пожалуйста, себя", - сказал перед тем, как надеть маску, Виталий Кличко.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве приближается к 6 000. За сутки Covid-19 выявили у 118 новых пациентов.

Также мы писали, что по состоянию на утро 10 июля общее количество зараженных Covid-19 в Украине выросло на 819 человек.