И.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик рассказал, когда в Украине полноценно восстановится железнодорожное сообщение. По его словам, это может произойти в августе, если эпидемической ситуация в стране улучшится.

Об этом сообщает пресс-служба компании, в пятницу, 10 июля.

"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", - сказал Юрик.

По его словам, на данный момент УЗ уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных. Он также добавил, что сейчас на станцию ​​Львов курсирует 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных.

"Сейчас во Львов действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах. Это 2 пассажира в купе и СВ, в плацкартных - в шахматном порядке. Но даже с этими ограничениями загруженность поездов составляет около 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов", - отметил Юрик.

В УЗ напомнили, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал. Также в связи с пандемией Covid-19 пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. По информации пресс-службы УЗ, в поездах временно прекратили подачу напитков и кондитерских изделий.

Напомним, УЗ возобновила ж/д сообщение 1 июня, впервые после трехмесячного карантина, и сразу же запустила в два раза больше пригородных поездов, чем планировала.

На лето в УЗ добавили дополнительный поезд "Интерсити" Киев-Одесса, а также, кроме пригородных электричек запустили поезда дальнего соединения.