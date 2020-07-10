В Киеве по состоянию на утро 10 июля зафиксировано уже 5 990 случаев коронавируса. За минувшие сутки число заразившихся увеличилось на 118.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По данным Кличко, четверо новых пациентов с Covid-19 - медики. В целом среди заразившихся в течение минувших суток:

61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет,

48 человек в возрасте от 18 до 84 лет,

4 девочки в возрасте от 1 до 6 лет,

5 мальчиков - от 6 до 14 лет.

За минувшие сутки выздоровел 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2 033 жителя Киева. Число летальных случаев за прошлые сутки не изменилось: в столице умерли 122 пациента с Covid-19.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 24. В Святошинском - 17. В Дарницком районе - 16 случаев.

По словам Кличко, в столице болеет много детей. Всего за весь период заболели 464 ребенка. 183 из них - только за последние 4 недели. На сегодня 21 несовершеннолетний пациент лечится в больнице.

"Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет", - сказал Кличко.

Отметим, что число новых случаев коронавируса в Киеве снова начало расти. Вчера сообщалось о 93 заразившихся, позавчера - о 114.

Напомним, по состоянию на утро 10 июля количество зараженных Covid-19 в Украине выросло на 819 человек.

Также мы писали, что вчера сообщалось о 93 новых случая коронавируса в Киеве.