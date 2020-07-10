В Донецкой области правоохранители разоблачили четырех полицейских, которые торговали изъятым у наркоторговцев товаром и заставляли их платить дань за непривлечение к уголовной ответственности. Задокументировано пять эпизодов их преступной деятельности. Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

"Разоблачили преступную деятельность, задержали и сообщили о подозрении организованной группе в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские, используя служебное положение, проникали в дома наркоторговцев, применяли физическое насилие, изымали найдены наркотики и затем сами их сбывали. Также правоохранители требовали и получали от наркоторговцев деньги за непривлечение их к уголовной ответственности.

Четверых участников преступной группы задержали в четверг, 9 июня. По месту проживания, в служебных кабинетах и ​​в автомобилях фигурантов провели обыски.

В частности, в кабинетах руководства управления патрульной полиции обнаружили и изъяли оружие и большое количество патронов, происхождение которых будет установлено следствием.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений: ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление и сбыт наркотиков), ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 3 ст. 368 (взяточничество), ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.

Правоохранителям грозит до 12 лет лишения свободы.

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