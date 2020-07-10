Турция таки сделает мечеть из бывшего православного Собора Святой Софии времен Византии, а нынче знаменитого на весь мир музея в Стамбуле.

Скандальное решение об изменении статуса принял высший административный суд Турции (Государственный совет). И уже 15 июля, в четвертую годовщину неудавшегося государственного переворота, в Святой Софии могут совершить первую за многие десятилетия мусульманскую молитву.

Турецкая газета Hurriyet назвала 10 июля "историческим днем, когда огласили решение по Святой Софии".

Госсовет заявил: "Айя-София являлась собственностью Фатиха Султана Мехмета (завоевавшего Константинополь в 1453 году, - прим. ред.), который передал её вакфу (фонду). Согласно турецким законам Кабмин, не может принимать решения в отношении собственности фондов. Потому решение Кабмина от 1934 года незаконно. Его нужно отменить".

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня вечером обратится к гражданам в прямом эфире, где, как ожидается, поддержит решение по Софии.

Не секрет, что он лично стоит за вердиктом, и для него это не столько религиозный, сколько политический вопрос. Считается, что лидер Турции надеется таким образом поднять рейтинги среди консервативного исламского избирателя на фоне проигранных недавно местных выборов, а также отвлечь внимание от эпидемии и экономического кризиса.

В тоже время, значение этого шага выходит далеко за пределы внутренней политики Турции.

В мире решение по Софии уже вызвало огромный резонанс: с осуждениями выступили и на Западе, и в России, а особенно в соседней Греции, с которой у турков накопились трения и по ряду других вопросов.

Афины восприняли это как атаку на христианский мир. Так как Собор считается одним из символов православия.

Наблюдатели не исключают резкого ухудшения отношений Греции с Турцией на этом фоне, вплоть до возможных столкновений на границе.

Что произойдет после того, как Собор Святой Софии в Стамбуле станет мусульманским, выяснял "Страна".

Политический маневр стал реальностью

10 июля Госсовет все-таки объявил незаконным решение Кабмина Турции от 1934 года о превращении в музей Собора Святой Софии, в котором после падения Константинополя, во времена Османской империи, была мечеть.

Формально решение принял высший турецкий суд "Даништай", но реально за вердиктом стоит президент Эрдоган

Так турки во второй раз "завоевали" Софию. Теперь, скорее всего, закрасят христианские мозаики, которые соседствовали с арабской вязью и делали музей-собор уникальным.

Государственные СМИ показывали опросы, по которым якобы больше 70% одобряют присвоение собору статуса мечети.

В прошлом году, накануне местных выборов, Эрдоган уже обещал сделать из Святой Софии, первого по посещаемости туристический объект в Турции, мечеть в ответ на американскую политику применительно к Израилю. Тогда, после проигрыша на выборах, власти забыли об этом вопросе, но, как оказалось, лишь на время.

"В то время как Турция боролась с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, президент Эрдоган активизировал свою поддержку кампании, давно начатой националистическими и консервативными группами, по возвращению зданию - части объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - статуса мечети. "С Божьей помощью… мы будем молиться в мечети Айя-София", - сказал он на встрече представителей правящей партии в прошлом месяце. Многие аналитики считают этот шаг способом отвлечь внимание от экономических трудностей, вызванных пандемией", - пишет Financial Times.

Также, по мнению части экспертов, Эрдоган хочет в очередной раз показать себя лидером мусульманского мира и претендует на роль "султана" всей бывшей Османской империи.

"Угроза христианам"

Православные церкви уже выступили с резкими заявлениями.

"Угроза Святой Софии - это угроза всей христианской цивилизации, а значит, и нашей духовности и истории, - заявил патриарх Кирилл, глава Московского Патриархата, от имени Русской православной церкви. - А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе".

Российские власти также назвали предложение о превращении музея в мечеть "недопустимым нарушением религиозной свободы", а пресс-секретарь президента Владимира Путина призвал Эрдогана учесть "сакральную, духовную ценность", которую несет Собор для россиян.

В знаменитом на весь мир соборе-музее в Стамбуле соседствуют арабская вязь и христианские мозаики, которые теперь хотят затереть

Впервые высказался и Константинопольский патриарх Варфоломей - после долгой паузы (вызванной, очевидно, опасениями навлечь на себя гнев Эрдогана на фоне обвинений в связи с его врагом Гюленом).

"Собор Святой Софии как музей является местом и символом встречи, солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом. Любое превращение собора Святой Софии в мечеть обернет миллионы христиан по всему миру против ислама", - заявил "отец Томоса".

А вот его подопечные из ПЦУ до сих пор молчат - в пресс-службе церкви "Стране" отказались комментировать этот вопрос.

Есть ли риск войны между Турцией и Грецией

В Греции в отместку хотят превратить дом-музей основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках в музей геноцида понтийских греков.

Представитель парламентской партии "Греческое решение" Танасис Милонас заявил, что ситуация вокруг собора святой Софии в Стамбуле является вопросом двусторонних отношений Греции и Турции, и Афины должны дать жесткий ответ.

"Мы считаем, что должна быть сильная реакция. Это аналогичное превращение дома Кемаля Ататюрка в Салониках – того, что считают его домом – в памятник понтийского эллинизма, в музей памяти геноцида понтийцев", – заявил представитель по печати партии парламентской партии "Греческое решение" Танасис Милонас.

Он сослался на официальное заявление партии, где говорится, что только так "варвары смогут понять", и также, что правительство Греции не дает соответствующий жесткий ответ, чтобы не "травмировать" Турцию.

Эрдоган уже дал понять, что мнение греков не волнует.

В одном из телевизионных интервью, когда его попросили прокомментировать заявление греческого правительства, обеспокоенного перспективой возвращения музея мусульманам, президент Турции в ответ огрызнулся: "Да как они смеют нам указывать? Кто правит Турцией: они или мы?".

История с собором может стать спусковым крючком в конфликте между странами, которые и так накалены из-за спора вокруг пограничных шельфовых месторождений и миграционного кризиса.

Афины и Анкара уже обменялись резкими заявлениями.

"Единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это с одной стороны - использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны - обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", - заявил греческий министр национальной обороны Никос Панайотопулос в интервью телеканалу Star.

В экспертной среде полагают, что две страны сейчас - в шаге от крупного конфликта.

"В напряженных отношениях двух стран играет роль несколько факторов, и ситуация с собором - лишь один из них. Параллельно развивается давний конфликт Афин и Анкары вокруг Кипра, где полвека назад уже были столкновения, после которых северная часть острова стала непризнанной турецкой республикой, остальная часть отошла грекам. Сейчас - новое противостояние из-за попыток Анкары начать поиски нефти и газа на кипрском шельфе, хотя официально это не территория Турции. Плюс - постоянные споры из-за островов. К тому же Эрдоган демонстрирует экспансионистские устремления, утверждая, что Турция имеет право на все территории Османской империи. Еще один фактор - миграционный. Турция периодически открывает границу с Грецией для беженцев из Сирии (последний раз - во время эскалации в Сирии в конце февраля), что дополнительно раздражает Афины. Стычки в воздухе и на море на Кипре между турками и греками - не редкость. Если Святую Софию сделают мечетью, обострения, вплоть до военного конфликта, возможно, не избежать. Все зависит от того, как далеко пойдут Афины и Анкара. Хотя Греция в военном плане не такая мощная, как Турция, и давно не воевала", - объясняет "Стране" греческий журналист Костас Панагопулос.

Что сделают США и Россия

В этой ситуации, говорят эксперты, Греция может обратиться за помощью к США.

"Анкара всячески стремиться повысить влияние в регионе и избавиться от американского влияния. Греческие же власти в последнее время тяготеют к проамериканскому вектору в ущерб отношениям с ЕС и Россией. Однако поможет ли Вашингтон грекам в возможном конфликте с Турцией, спорный вопрос. Во-первых, у США своих забот хватает (протесты, выборы, коронавирус), во-вторых - вряд ли Вашингтон захочет вмешиваться в конфликт двух стран НАТО и нарушать баланс в восточном Средиземноморье. Не исключено, что Греции придется пересмотреть отношения с США", - сказал нам Майкл Вилсон, эксперт центра по исследованию проблем Средиземноморья в США.

По другой версии, США могут все-таки вмешаться в конфликт, учитывая рост напряжения в отношениях с Турцией.

По мнению экспертов, и кипрские шельфы, и собор Святой Софии могут стать лишь предлогом для передела сфер влияния в регионе. И если раньше Вашингтон пытался поддерживать равновесие между Грецией и Турцией, поскольку обе страны входят в НАТО, то сейчас ситуация меняется из-за слишком своенравного поведения Эрдогана, что не нравится американцам.

Отдельный вопрос, как это скажется на отношениях между Турцией и Россией, которые сейчас весьма неоднозначны. С одной стороны, между Эрдоганом и Путиным установились тесные связи. С другой Стамбул и Москва в Сирии и Ливии поддерживают противоборствующие стороны в гражданских войнах.

"Эрдоган гневно отверг протест Греции с ее призывом оставить статус собора без изменений, а после аналогичной просьбы США высокопоставленный чиновник из правящей партии Турции заявил, что это вопрос касается только Турции, добавив: "Мы не нуждаемся в советах или призывах посторонних". Однако обеспокоенность России оказалась для Анкары более сложной проблемой. Прямого ответа на многочисленные предупреждения Москвы в отношении изменения статуса Собора Святой Софии пока не последовало", - написала накануне Financial Times.

В тоже время, пока маловероятно, что Россия и Турция будут идти на серьезное обострение отношений из-за проблемы собора. Слишком много завязано в отношениях между двумя странами. Но если начнется конфликт турков с греками, то в нем, после случая с Софией, Россия вряд ли будет поддерживать Эрдогана.