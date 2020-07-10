За минувшие сутки четверга, 9 июля, в Харьковской области зафиксировали 59 случаев Covid-19. Это рекордный показатель с начала наблюдений коронавирусной пандемии.

Об этом говорится в системе мониторинга СНБО Украины.

Всего в Харьковской области зафиксированы 2577 инфицированных жителей. При этом 1321 пациент уже выздоровел. 102 случая Covid-19 оказались летальными. Продолжают лечение 1154 человека. При этом, в течение предыдущих суток в Украине зафиксировали рекордное количество выздоровлений от Covid-19.

Как сообщала "Страна", по данным на утро пятницы, 10 июля, в Украине зарегистрировано уже 52 043 случая заражения Covid-19. Прирост новых зараженных за сутки составил 819 человек.

Также стало известно, что в России начали финальный этап испытаний вакцины от Covid-19, у добровольцев сформировался иммунитет к коронавирусу.