В регионах Украины снижается число заразившихся коронавирусом. Фото: "Страна"

В пятницу, 10 июля, Ивано-Франковская область, которая длительное время была в списке проблемных регионов, покинула его. На сегодня к дальнейшему смягчению карантина в Украине не готовы 7 областей.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Отметим, что критерии, по которым тот или иной регион относят к проблемным, то есть не готовым к смягчению карантина, ранее установил Кабмин:

  • В больницах для пациентов с Covid-19 заполнено больше 50% коек.
  • Охват тестами на коронавирус составляет менее 24 на 100 000 населения.
  • Коэффициент выявления случаев заболевания превышает 11%.
  • Динамика роста случаев инфицирования (общее число случаев за эту неделю по сравнению с количеством за прошлую), превышает 10%.

По состоянию на 10 июля в Украине проблемными считаются такие области

  • Волынская,
  • Донецкая,
  • Закарпатская, 
  • Ровенская,
  • Тернопольская, 
  • Харьковская,
  • Черниговская. 

Готовность регионов к смягчению карантина на 10 июля. Скриншот: сайт Минздрава

Напомним, по состоянию на утро 10 июля количество зараженных Covid-19 в Украине выросло на 819 человек.

Также мы писали, что вчера Львов и Одесса покинули список проблемных регионов.

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