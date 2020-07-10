В Украине к смягчению карантина не готовы всего 7 областей. Список проблемных регионов покинул Ивано-Франковск
В пятницу, 10 июля, Ивано-Франковская область, которая длительное время была в списке проблемных регионов, покинула его. На сегодня к дальнейшему смягчению карантина в Украине не готовы 7 областей.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.
Отметим, что критерии, по которым тот или иной регион относят к проблемным, то есть не готовым к смягчению карантина, ранее установил Кабмин:
- В больницах для пациентов с Covid-19 заполнено больше 50% коек.
- Охват тестами на коронавирус составляет менее 24 на 100 000 населения.
- Коэффициент выявления случаев заболевания превышает 11%.
- Динамика роста случаев инфицирования (общее число случаев за эту неделю по сравнению с количеством за прошлую), превышает 10%.
По состоянию на 10 июля в Украине проблемными считаются такие области:
- Волынская,
- Донецкая,
- Закарпатская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Черниговская.
Напомним, по состоянию на утро 10 июля количество зараженных Covid-19 в Украине выросло на 819 человек.
Также мы писали, что вчера Львов и Одесса покинули список проблемных регионов.