В пятницу, 10 июля, Ивано-Франковская область, которая длительное время была в списке проблемных регионов, покинула его. На сегодня к дальнейшему смягчению карантина в Украине не готовы 7 областей.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Отметим, что критерии, по которым тот или иной регион относят к проблемным, то есть не готовым к смягчению карантина, ранее установил Кабмин:

В больницах для пациентов с Covid-19 заполнено больше 50% коек.

заполнено больше 50% коек. Охват тестами на коронавирус составляет менее 24 на 100 000 населения.

составляет менее 24 на 100 000 населения. Коэффициент выявления случаев заболевания превышает 11%.

заболевания превышает 11%. Динамика роста случаев инфицирования (общее число случаев за эту неделю по сравнению с количеством за прошлую), превышает 10%.

По состоянию на 10 июля в Украине проблемными считаются такие области:

Волынская,

Донецкая,

Закарпатская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Черниговская.

Напомним, по состоянию на утро 10 июля количество зараженных Covid-19 в Украине выросло на 819 человек.

Также мы писали, что вчера Львов и Одесса покинули список проблемных регионов.