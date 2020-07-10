По данным исследования Фонда Justice for Journalists, Украина занимает шестое место среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ. За период с 2017 по 2019 год в стране было зафиксировано 239 случаев физических атак на журналистов.

Об этом сообщает глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook.

"Эксперты лондонского Фонда "Справедливость для журналистов" установили, что в Украине относительный показатель атак против журналистов составляет почти 2 на 100 000 населения, что ставит ее на шестое место, между Кыргызстаном и Казахстаном, среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ", - написал он.

Кроме того, Томиленко добавил, что в зонах боевых действий - Донецкой и Луганской областях - за последние три года зафиксировано 43 нападения на журналистов, тогда как в Киевской области - 385. Отмечается, что такие данные содержатся в опубликованной заключительной части цикла исследований JFJ атак против работников СМИ в постсоветских странах за период с 2017 по 2019 год. Она посвящена Беларуси, России и Украины.

В частности, Украина входит в число стран, где по-прежнему широко распространены физические атаки на работников СМИ. За период с 2017 по 2019 год в стране было зафиксировано 239 случаев физических атак, один журналист Вадим Комаров - умер от травм, полученных при избиении.

По информации главы НСЖУ, почти 28% всех зафиксированных нападений на работников СМИ в Украине составляют атаки физического характера (избиение, похищение, покушение на убийство), а более чем в половине случаев нападавшие не были связаны с властью. В отличие от соседних стран, в Украине превосходящими способами давления на журналистов является травли и запугивания, в том числе в киберпространстве, а также повреждения и отбор имущества и документов.

Отмечается, что в 22% случаев физические нападения на журналистов осуществляют представители власти, в 51% - обычные граждане, а в других случаях - источники неизвестны. Наиболее распространенный метод давления на работников СМИ, освещается традиционными и цифровыми медиа Украины - атаки и угрозы нефизического характера и в киберпространстве, прежде всего травли, запугивания, угрозы насилием и смертью.

Томиленко добавил, что в ходе исследования было выявлено 868 случаев атак / угроз против профессиональных и общественных работников СМИ и редакций традиционных и онлайн-изданий в Украине. Отмечается, что данные для исследования были собраны методом контент-анализа открытых источников украинском, русском и английском языках.

Ранее мы сообщали, что в этом году на журналистов нападали 40 раз. В конце июня Национальный союз журналистов Украины зафиксировал два новых нападения на работников СМИ, связанных с попытками не дать им заснять факты нарушения карантина. Инциденты случились в Херсонской области и в Днепре.