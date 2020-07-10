Украина заняла 6 из 12 мест среди постсоветских стран по степени риска для журналистов
По данным исследования Фонда Justice for Journalists, Украина занимает шестое место среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ. За период с 2017 по 2019 год в стране было зафиксировано 239 случаев физических атак на журналистов.
Об этом сообщает глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook.
"Эксперты лондонского Фонда "Справедливость для журналистов" установили, что в Украине относительный показатель атак против журналистов составляет почти 2 на 100 000 населения, что ставит ее на шестое место, между Кыргызстаном и Казахстаном, среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ", - написал он.
Кроме того, Томиленко добавил, что в зонах боевых действий - Донецкой и Луганской областях - за последние три года зафиксировано 43 нападения на журналистов, тогда как в Киевской области - 385. Отмечается, что такие данные содержатся в опубликованной заключительной части цикла исследований JFJ атак против работников СМИ в постсоветских странах за период с 2017 по 2019 год. Она посвящена Беларуси, России и Украины.
В частности, Украина входит в число стран, где по-прежнему широко распространены физические атаки на работников СМИ. За период с 2017 по 2019 год в стране было зафиксировано 239 случаев физических атак, один журналист Вадим Комаров - умер от травм, полученных при избиении.
По информации главы НСЖУ, почти 28% всех зафиксированных нападений на работников СМИ в Украине составляют атаки физического характера (избиение, похищение, покушение на убийство), а более чем в половине случаев нападавшие не были связаны с властью. В отличие от соседних стран, в Украине превосходящими способами давления на журналистов является травли и запугивания, в том числе в киберпространстве, а также повреждения и отбор имущества и документов.
Отмечается, что в 22% случаев физические нападения на журналистов осуществляют представители власти, в 51% - обычные граждане, а в других случаях - источники неизвестны. Наиболее распространенный метод давления на работников СМИ, освещается традиционными и цифровыми медиа Украины - атаки и угрозы нефизического характера и в киберпространстве, прежде всего травли, запугивания, угрозы насилием и смертью.
Томиленко добавил, что в ходе исследования было выявлено 868 случаев атак / угроз против профессиональных и общественных работников СМИ и редакций традиционных и онлайн-изданий в Украине. Отмечается, что данные для исследования были собраны методом контент-анализа открытых источников украинском, русском и английском языках.
Ранее мы сообщали, что в этом году на журналистов нападали 40 раз. В конце июня Национальный союз журналистов Украины зафиксировал два новых нападения на работников СМИ, связанных с попытками не дать им заснять факты нарушения карантина. Инциденты случились в Херсонской области и в Днепре.