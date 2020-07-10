В Сербии все более расширяются антиправительственные акции протеста против усиления карантина. Они уже перекинулись за пределы Белграда. В стране третий день идут митинги и забастовки, которые после попыток штурмовать парламент, перешли в "сидячий" формат.

Об этом сообщает "Балканський оглядач" в пятницу, 10 июля.

Участники протестов устроили масштабную "сидячую акцию" на площадях и улицах страны. Протесты прошли в столице Белграде, а также в Новом Саде, Вранье, Нише, Крагуеваце, Чачаке, Зренянине, Крушеваце и Кралеве.

Тем временем, отмечается, что уже с сегодняшнего дня начинает действовать усиленный карантин в Белграде. Комендантский час не введен, зато запрещены общественные собрания численностью более 10 человек, как в помещении, так и на улице; количество людей, которые могут находиться в одном помещении так же ограничено и зависит от размера зала. Все заведения и учреждения, которые работают в закрытых пространствах, должны прекращать работу в 21:00.

По последним данным, число активных случаев Covid-19 в Сербии составляет 3 339, 352 человека умерли. Больницы в Белграде заполнены, и больных Covid-19 отправляют в медицинские учреждения за пределы столицы.

Как сообщала "Страна", Болгария и Сербия усиливают карантин из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявила новые карантинные меры для Белграда.

Напомним, что власти Греции запретили въезд гражданам Сербии после роста числа зараженных Covid-19 туристов.