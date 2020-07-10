Украинское госпредприятие "Южмаш", в прошлом - один из крупнейших в мире производителей ракет, заключило контракт с южнокорейской фирмой на производство 5 000 электроавтобусов. Общая сумма контракта - примерно 850 млн долларов.

Об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, по информации главы украинского правительства, подписантом контракта является южнокорейская фирма Caris.

"Общая сумма контракта - почти 850 млн долларов. Это 23 млрд грн, и один из крупнейших контрактов в промышленном секторе за последние годы", - написал премьер.

"Страна" публиковала интервью с директором "Южмаша", где он рассказал о ситуации на предприятии.

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