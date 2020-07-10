Экс-президент Грузии, глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7) судебную реформу в Украине. Встреча состоялась в резиденции посла Италии в Украине.

Об этом говорится на Facebook-странице Михаила Саакашвили в пятницу, 10 июля.

"Провели очень содержательный и конструктивный ужин с послами "Большой семерки": Кристиной Квин (США), Такаши Куаро (Япония), Анкой Фельдгузен (Германия), Николасом Харроксом (Великобритания), Этьеном де Понсеном (Франция), Ларисой Галадзой (Канада) и послом ЕС Матти Маасикасом в резиденции посла Италии Давиде Ла Чечилия. Я ознакомил послов с планами Национального совета реформ. Особенно много говорили о судебной реформе, первые контуры которой мы представим уже в ближайшие дни", - говорится в опубликованном сообщении.

Также на встрече присутствовали директор международных программ Национального Совета Полина Чиж, которая рассказала о планах по судебной реформе, и народный депутат, глава подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества Елизавета Ясько.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Как сообщала "Страна", Саакашвили хочет ввести иностранцев в Верховный суд Украины. Также он рассказал о намерении ввести налог на выведенный капитал.

Ранее Михо заявил, что Украиной правят чиновники с чипами.