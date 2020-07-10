В городе Днепр сотрудники полиции задержали водителя, который подозревается в совершении масштабного ДТП, жертвами которого стали трое людей. Еще один пострадавший травмирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. Трагедия случилась в четверг, 9 июля около 23:00 возле дома № 169 по улице Полтавское шоссе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Crafter, осуществляя объезд автомобиля MAN 14.285LE, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. "Водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Focus погибли, пассажир автомобиля Volkswagen Crafter был травмирован и направлен в больницу", - указали в полиции.

"Водителя Volkswagen Crafter задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. 10 июля следователем по согласованию с прокуратурой будет вручено извещение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, и избрана меры пресечения", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены следственным управлением в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: dp.npu.gov.ua

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