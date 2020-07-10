Министр здравоохранения Максим Степанов требует от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями, которые должны быть дофинансированы. По его словам, в стране 332 медучреждения оказались на грани существования.

Об этом он заявил в ходе ежедневного брифинга, видео обнародовано в Facebook.

"Сейчас я требую от НСЗУ как можно скорее заключить эти договоры, дано соответствующее поручение, уже проведено несколько совещаний для того, чтобы как можно скорее наши больницы получили эти средства, чтобы прекратились увольнения наших медработников", - сказал Степанов.

Министр здравоохранения добавил, что в результате второго этапа медицинской реформы некоторые медучреждения имеют дефицит средств по сравнению с предыдущим годом. По его словам, на данный момент в Украине 332 медицинских учреждения оказались на грани существования и имеют дефицит государственного финансирования более 50%.

"Это и районные больницы, и психиатрические больницы, это больницы, которые лечат туберкулез. Это инфекционные больницы, порядка 15 инфекционных больниц, которые нуждаются в дофинансировании. Это детские больницы. То есть это такая палитра всех без исключения видов больниц", - добавил он.

Степанов о больницах с 9:15

Напомним, с 1 апреля в результате второго этапа медреформы в Украине начали закрывать психбольницы и тубдиспансеры. Медики опасаются, что из-за этого на улице может оказаться контингент больных, которым требуется принудительное лечение.

Ранее мы подробно писали о том, чем грозит закрытие психбольниц в стране.