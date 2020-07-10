В Министерстве здравоохранения Украины занялись определением условий, при которых дети могут начать учиться в обычном режиме, а также отдельных правил для дистанционнки в новом учебном году. Кроме этого рассматривается вариант смешанного обучения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга в пятницу, 10 июля.

"Мы хотим, чтобы наши дети вернулись к обычному режиму обучения. Особенно 1 сентября, когда дети идут в первые классы. Но Covid-19 вносит свои коррективы, поэтому сейчас в условиях адаптивного карантина разрабатываем механизмы и правила, каким образом наши дети будут учиться. При каких условиях они могут учиться в обычном режиме, а при каких - в дистанционном, и как мы можем совместить эти два способа", - пояснил министр Степанов.

Сообщается, что алгоритмы действий сотрудники Минздрава разрабатывают в сотрудничестве с Министерством образования и науки.

Степанов обещает, что окончательные решения будут приняты не позднее чем через десять дней.

"Вместе с Министерством образования и науки мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы. В течение недели, максимум десяти дней мы все пропишем и сообщим, каким образом и при каких условиях и как будут учиться наши дети в следующем учебном году", - сообщил министр здравоохранения Украины.

Как сообщала "Страна", в России начали финальный этап испытаний вакцины от Covid-19, у добровольцев сформировался иммунитет.

По состоянию на утро пятницы, 10 июля, количество зараженных Covid-19 в Украине выросло на 819 человек.