Главе Фонда госимущества Украны Дмитрию Сенниченко пытались дать взятку размером в 800 000 долларов. Детективы НАБУ задержали человека, который пытался передать первый транш "взятки".

Об этом глава ФГИ сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП разоблачили "на горячем" лицо, которое пыталось меня подкупить", - написал Сенниченко.

Сообщается, что указанную сумму ему предлагали, чтобы он назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

Глава госимущества добавил, что человек, который хотел передать первый транш в 200 000 долларов задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Источник "Страны" в ФГИ сообщил, что речь идет о назначении руководителя Одесского припортового завода, а также сохранения в должности нынешнего директора "Черкассыоблэнерго".

Кроме того, источник "Страны" рассказал подробности дела.

По его словам, посредника, который предлагал взятку, зовут Николай Т., он бывший харьковский прокурор. Источник также добавил, что его сын занимает должность директора департамента в прокуратуре по наркотикам.

"На ОПЗ идет смена руководства. Взятка должна была произойти за назначение нового топ-менеджера и продление контракта по переработке. Это первое предприятие. А второе - это "Черкассыоблэнерго". Его руководитель Олег Самчук. На предприятии хищение на хищении, там до сих пор сидят люди Порошенко и регулярно заносят одному из заместителей главы ФГИ. Но в какой-то момент руководители Фонда решили, что та сумма, которую им предлагают, несоизмерима с тем, что выводят из предприятия и с потенциальными рисками раскрытия. И потому дали ход делу. А заодно и пропиарились", - говорит наш источник.

Главе ФГИ предлагали взятку в 800 тысяч долларов за назначение на госдолжность. Фото: Facebook/ НАБУ

Напомним, 30 января мы писали о похожей ситуации, когда Сенниченко пытались подкупить. Сотрудники НАБУ взяли с поличным троих человек, которые предлагали главе Фонда госимущества 5 миллионов долларов в обмен на должность директора на одном из заводов Одессы.