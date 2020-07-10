Осенью 2020 года должны стартовать съемки фильма Олега Сенцова. Совет господдержки кинематографии выделил на его картину 25 миллионов гривен. Это половина стоимости, вторую внесут иностранцы.

Фильм называется "Носорог" и он на удивление не о тюрьме или путинской России. Жанр - криминальная драма. События будут разворачиваться в Украине в эпоху бандитских и нищенских 90-х.

"Страна" рассказывает, что известно об этой картине, творчестве Сенцова в целом и разбирается в формате спонсирования государством его идей. К последнему пункту есть вопросы.

Творчество Олега Сенцова

В описании творческого пути Олега Сенцова большое значение имеют последние годы его жизни, которые мы перескажем вкратце.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в мае 2014 года в Крыму. В августе 2015-го был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Обвинение касалось организации терактов на полуострове. Срок его отправили отбывать на севере России.

В заключении Олег Сенцов пробыл более пяти лет. Из них 145 дня голодал. На родину вернулся 7 сентября 2019-го вместе с другими украинцами в рамках обмена пленными с РФ.

Все годы, пока по делу Сенцова велось следствие и он сидел в тюрьме, в его защиту выступали именно с привязкой к режиссерской деятельности. Но, как выяснилось, до ареста Сенцов успел снять только один фильм - "Гамер". Он вышел в 2011 году.

Тюремное заточение Сенцова явно способствовало его творческого карьере. В 2011 году он написал пьесу. Тогда публично интерес к ней не демонстрировали. Но когда режиссер сидел, к ней присмотрелись. В итоге работа легла в основу фильма "Номера". Он был представлен в этом году на Берлинале.

Сюжет фильма описывается так: "На обветшалом стадионе 10 биатлонистов под надзором двоих судей существуют, повинуясь древним правилам, записанным в большом фолианте, который никто из них не читал. У каждого есть свой номер, и все поклоняются божеству, которого зовут Ноль. Мало-помалу обостряются противоречия, назревает бунт, и номера перестают подчиняться правилам..."

Трейлер фильма "Номера" уже доступен для просмотра, мы предлагаем его вниманию ниже.

О чем новый фильм "Носорог"

Сейчас стало известно, что еще одним фильмом Сенцова должна была стать картина "Носорог". На нее государство и выделило сейчас деньги.

По словам Олега Сенцова, "Носорог" выиграл питчинг у украинского Госкино.

Питчинг - это устная или визуальная презентация кинопроекта для потенциальных инвесторов. То есть Сенцов, видимо, рассказал об идее картины и тогда ее одобрили. А вот почему тогда же не выделили деньги - непонятно. Но после получения Сенцовым статуса политзаключенного деньги резко нашлись. Причем если сначала речь шла о сумме в 4 миллиона гривен, то сейчас она выросла более, чем в шесть раз.

25 миллионов гривен - для Украины это вполне солидные деньги. Например, цена одной готовой серии знаменитого сериала "Слуга народа" составляет 2 миллиона гривен.

"Ни у кого из экспертов не возникло сомнений относительно поддержки этого долгожданного проекта. Единственное - нужно было найти правильное юридическое решение. И так как этот фильм все эти годы не исключали из плана господдержки кинематографии, то такое решение сегодня было найдено. Я очень рад, что смогу, наконец, начать снимать кино, а также благодарен членам совета, министру культуры и нашему госкино за общую поддержку "Носорога", - написал Олег Сенцов в Facebook.

О своей будущей картине Сенцов рассказывал так. "Носорог" - криминальная драма, события которой разворачиваются в Украине в 90-е годы. Причем, невзирая на "животное" название, фильм будет о человеке, уточнил режиссер.

"Это эпоха, которая нас всех изменила — переход от Советского Союза к нашим современным дням, но все те вызовы до сих пор остаются актуальными для нашего общества. В украинском кино еще не снимали фильмы об этих временах, поэтому я считаю, что важно поговорить об этом, заглянуть в самих себя. О бандитах мы видели много фильмов, но меня интересует прежде всего человек: что он чувствует, почему действует именно так, может ли такой человек измениться. Ведь нет плохих людей, есть люди, которые совершают плохие поступки", - говорил Сенцов.

Общий бюджет картины - 1,65 миллиона евро. Финансирование от Государственного агентства Украины по вопросам кино составляет 50% бюджета - в переводе на гривны 25 миллионов. Оставшуяся сумму должны доложить немецкий кинофонд Medienboard Berlin-Brandenburg и Польский киноинститут.

Члены Совета поинтересовались у Сенцова, почему с 2012 года бюджет фильма увеличился в шесть раз. Он ответил, что смету пришлось переделывать, учитывая инфляцию и значительный рост цен.

О выделении 25 миллионов государственных гривен высказался и действующий министр культуры Александр Ткаченко.

"Проект победил в третьем конкурсе в 2012 году, то с того времени подписание соглашения с победителем переносилось дважды. По разным причинам. А дальше случилось заключение...", - начал Ткаченко.

Далее глава Минкульта пишет следующее: "Наконец историческая справедливость восстановлена. Это долг государства перед ним...".

Александр Ткаченко уверен, что выхода картины Олега Сенцова "Носорог" ждет не только украинский зритель, но и весь мир.

Итак, проект фильма Сенцова победил в 2012 году, а до 2014 года деньги так и не выделились. Как утверждает Ткаченко, "по разным причинам" с ним не подписывалось соглашение.

Также в посте Ткаченко не могло не обратить на себя внимание то, что выделение денег Сенцову на фильм - "это обязанность государства перед ним".

У государства есть много обязанностей перед гражданами. Например, все возможные попытки высвободить своего гражданина из иностранной тюрьмы к ним относятся. Но обязательства выделять деньги на его фильмы, о котором пишет Александр Ткаченко, среди них нет.

В этой связи возникает вопрос обоснованности выделения средств. Было ли это решение принято действительно исходя из профессиональной оценки перспектив фильма или же является политическим.

Также обращает на себя внимание тот факт, что Сенцов в последнее время часто и жестко критикует действующую власть, явно примериваясь к политической карьере (подробнее об этом мы писали здесь). И, естественно, съемки и выход фильма он с целью своего пиара также сможет использовать.