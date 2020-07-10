Минздрав показал свежую статистику заражений Covid-19 по областям на 10 июля
По состоянию на 09:00 четверга, 10 июля в Украине зафиксировано 819 новых случаев коронавируса Covid-19. Всего с начала эпидемии выявлено 52 043 лабораторно подтвержденных случая, из них 1 345 летальных, 24 800 пациентов выздоровели.
Всего проведено 773 831 тестирование методом ПЦР. Об этом сообщает "Коронавирус-инфо". По состоянию на утро 09 июля года в Центр поступило 1 093 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 99 603 сообщения о подозрении на Covid-19.
Статистика по областям:
Львовская область - 6 763 случая;
г. Киев - 5 990 случаев;
Черновицкая область - 5 096 случаев;
Ровенская область - 4 454 случая;
Закарпатская область - 3 734 случая;
Киевская область - 2 940 случаев;
Волынская область - 2 932 случая;
Ивано-Франковская область - 2 915 случаев;
Харьковская область - 2 577 случаев;
Тернопольская область - 2 174 случая;
Одесская область - 2 108 случаев;
Винницкая область - 2 060 случаев;
Житомирская область - 1 512 случаев;
Днепропетровская область - 1 137 случаев;
Хмельницкая область - 881 случай;
Донецкая область - 751 случай;
Черкасская область - 725 случаев;
Кировоградская область - 670 случаев;
Запорожская область - 610 случаев;
Черниговская область - 592 случая.
Николаевская область - 467 случаев;
Сумская область - 332 случая;
Полтавская область - 330 случаев;
Херсонская область - 203 случая;
Луганская область - 90 случаев;
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также в областных лабораториях.
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Ранее в МИД Китая заявили, что коронавирус в Ухань мог завезти военный армии США.