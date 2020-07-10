По состоянию на 09:00 четверга, 10 июля в Украине зафиксировано 819 новых случаев коронавируса Covid-19. Всего с начала эпидемии выявлено 52 043 лабораторно подтвержденных случая, из них 1 345 летальных, 24 800 пациентов выздоровели.

Всего проведено 773 831 тестирование методом ПЦР. Об этом сообщает "Коронавирус-инфо". По состоянию на утро 09 июля года в Центр поступило 1 093 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 99 603 сообщения о подозрении на Covid-19.

Статистика по областям:

Львовская область - 6 763 случая;

г. Киев - 5 990 случаев;

Черновицкая область - 5 096 случаев;

Ровенская область - 4 454 случая;

Закарпатская область - 3 734 случая;

Киевская область - 2 940 случаев;

Волынская область - 2 932 случая;

Ивано-Франковская область - 2 915 случаев;

Харьковская область - 2 577 случаев;

Тернопольская область - 2 174 случая;

Одесская область - 2 108 случаев;

Винницкая область - 2 060 случаев;

Житомирская область - 1 512 случаев;

Днепропетровская область - 1 137 случаев;

Хмельницкая область - 881 случай;

Донецкая область - 751 случай;

Черкасская область - 725 случаев;

Кировоградская область - 670 случаев;

Запорожская область - 610 случаев;

Черниговская область - 592 случая.

Николаевская область - 467 случаев;

Сумская область - 332 случая;

Полтавская область - 330 случаев;

Херсонская область - 203 случая;

Луганская область - 90 случаев;

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также в областных лабораториях.

Как сообщала "Страна", адвокат Лян Сугуан подал иск против правительственных учреждений США, обвиняя их в преднамеренном распространении дезинформации по поводу происхождения коронавируса. Адвокат считает, что правительство США скрывает правду о более ранней, чем в Китае, вспышке коронавируса в своей стране. По его словам, в США людей, инфицированных неизвестным типом вируса, массово оформляли как больных гриппом.

Ранее в МИД Китая заявили, что коронавирус в Ухань мог завезти военный армии США.