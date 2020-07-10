В России приступили к завершающей стадии клинических испытаний над вакциной от Covid-19. Она сформировала иммунитет к инфекции коронавируса у тех, кто добровольно согласился поучаствовать в данных исследованиях.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает РИА Новости, в пятницу, 10 июля.

Так, испытания проводили Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны РФ.

"Данные, полученные специалистами, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от Covid-19. В настоящее время состояние здоровья всех добровольцев хорошее, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается", - говорится в сообщении.

Отмечается, первую группу добровольцев после сдачи необходимых анализов выпишут 15 июля. После чего они смогут вернутся к работе и обычной жизни.

Ранее мы писали, что в России создали несколько вакцин - как для внутримышечного введения, так и для закапывания в нос.

Также мы сообщали, что одну из вакцин российские исследователи проверили на себе нелегально, не получив разрешения.