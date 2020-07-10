Президент США Дональд Трамп уверен, что решивший податься в президенты знаменитый рэпер Канье Уэст в итоге поддержит его на выборах в ноябре 2020 года.

"Мне нравится, что его голос услышат, но он всегда был за нас и всегда будет за нас, его жена (Ким Кардашьян - Ред.) будет за нас", - сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.

По словам американского лидера, Уэст уже пропустил крайние сроки для регистрации кандидатом в ряде штатов, и ему придется как-то решать эту проблему.



"Он хороший парень, человек, с которым я в ладах, и я думаю, в конце концов он нас поддержит", - сказал Трамп.

Уэст и его жена Ким Кардашьян ранее сотрудничали с администрацией Трампа над предложениями по реабилитации заключенных. Уэст также высказывался в поддержку Трампа.



Ранее Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демпартии - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент предыдущий человек, у кого это получилось - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента по двухступенчатой системе голосования в США.

Мы разбирались, зачем рэпер Уэст хочет идти на выборы президента США и как это может ударить по Байдену. У Дональда Трампа на фоне пандемии и "черного майдана" рейтинги просели, и сейчас он, по данным соцопросов, уступает Байдену примерно 10%. Но эксперты полагают, что до выборов Трамп еще может "подтянуться" и шансы на победу у него все еще есть.

При этом рэпер Канье Уэст рассказал о своей предвыборной программе.