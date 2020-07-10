По состоянию на утро пятницы, 10 июля, открытого огня в Новоайдаровском районе Луганской области уже не наблюдается. При этом спасатели продолжают ликвидировать очаги возгораний тлеющей древесины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 07.00 10 июля 2020 г. открытого горения не наблюдается, продолжается полив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек (23, 25, 115 квартала Боровского и Ахтырского лесничеств)", - говорится в утренней сводке ГСЧС.

Как отмечается, ориентировочная площадь пожара составила около 5 000 га.

Всего к ликвидации огня были привлечены 1169 человек и 228 единиц техники, из них от ГСЧС - 559 человек личного состава и 111 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники (в том числе 2 самолета АН-32П).

По состоянию на 17:40, 9 июля спасателям удалось локализировать возгорание сухой травы и лесного массива.

Как сообщала "Страна", представители "ЛНР" предоставили гарантии безопасности тушения пожаров в Луганской области. Представители Украины на заседании в Минске обратились с просьбой установить гарантии безопасности для полетов авиации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для тушения пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.

Напомним, что во вторник днем в Луганской области возник масштабный лесной пожар. Огонь подбирается к селам региона, к его тушению ГСЧС задействовало более 350 пожарных. Ликвидация пожара осложняется сильным ветром, который активно разносит огонь по площади лесных массивов. По предварительным данным, при пожаре погибли 5 человек.