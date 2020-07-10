Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого вчера нашли мертвым, в предсмертной записке попросил у всех прощения и попросил кремировать его тело, развеяв пепел над могилой родителей.

Об этом пишет агентство Yonhap, в пятницу, 10 июля.

Так, предсмертную записку мэра нашли на столе в кабинете его официальной резиденции.

"Я виноват перед всеми. Спасибо всем, кто шел со мной вместе по жизни. Я всегда чувствую вину перед семьей, которой не смог дать ничего, кроме боли. Кремируйте меня и развейте над могилой родителей. Прощайте все", - говорится в записке.

Напомним, вчера, 9 июля, в Южной Корее пропал без вести Пак Вон Сун. О его исчезновении заявила дочь, правоохранители разыскивали градоначальника несколько часов. После чего власти Южной Кореи обнаружили тело мэра.

Южнокорейский телеканал сообщил, что бывшая секретарь Пак Вон Суна обвинила его в домогательствах за день до исчезновения. Девушка представила доказательства и заявила, что есть и другие жертвы.