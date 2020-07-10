По данным на утро пятницы, 10 июля, в Украине зарегистрировано уже 52 043 случая заражения Covid-19. Вчера, 9 июля в нашей стране было отмечено 51 224 случая. Таким образом, прирост новых зараженных за сутки составил 819 человек.

С начала эпидемии в Украине умерло 1 345 человек (+ 18 за сутки), а 24 800 пациента выздоровели (+ 1 016 за сутки).

Об этом сообщает официальный сайт СНБО.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ученые считают, что восемь из десяти больных коронавирусом могут не иметь вообще никаких симптомов.

Так же мы рассказывали, что главный инфекционист США считает, что пандемия коронавируса только начинается.

Кроме этого мы передавали, что в среду, 8 июля, был установлен новый абсолютный рекорд за все время эпидемии коронавируса по количеству выздоровевших в Украине.