Президент США Дональд Трамп, известный своими неоднозначными заявлениями по поводу коронавируса и неоднократными появлениями на массовых мероприятиях без медицинской маски, заявил, что исправится и будет защищенным во время своего визита в военный госпиталь Walter Reed.

Об этом глава Белого дома рассказал в интервью каналу Fox News после того как ему и телезрителям показали кадры с Джо Байденом, который везде на публике носит медицинскую маску.

Видео: Anh Nam

"Я поеду в Walter Reed, чтобы проведать наших замечательных воинов, которые получили ранения, тяжелые ранения, а также увидеть наших врачей которые борются с Covid-19, людей, которые делают такую замечательную работу", - отметил Трамп и добавил, что "наденет маску, как только зайдет в госпиталь".

"Когда ты в больнице, то думаю, это очень правильная вещь", - уточнил президент США. Ожидается, что Трамп посетит медицинский комплекс Walter Reed уже на этих выходных.

Ранее "Страна" сообщала, что у Трампа сообщили Конгрессу и ООН о немедленном официальном выходе США из ВОЗ.