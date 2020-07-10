После того, как в Турцию направились первые партии туристов после отмены коронавирусных ограничений, вместе с оптимистичными новостями с курортов стали поступать и трагические.

Так, в Анталье произошло нелепое ЧП. Здесь погиб турист из России, причиной смерти стало обычное пари. Молодой человек поспорил со своими друзьями, что прыгнет в море с 40-метровой скалы и слово свое сдержал. Однако этот прыжок стал последним в его жизни, как передает Gazeta со ссылкой на РенТВ.

Из-за сильного удара о воду российский турист потерял сознание. Очевидцы произошедшего успели вытащить его на берег и вызвать "скорую помощь". Туриста доставили в больницу, однако усилия врачей оказались тщетными - он умер от полученных травм.

Ранее "Страна" сообщала, что в Турции автобус влетел в бетонную стену и перевернулся.