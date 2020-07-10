Конгресс США продолжает свое расследование громкой истории связанной с тем, что Россия якобы платила исламскому движению Талибан за атаки на американских военных в Афганистане.

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли пообещал конгрессменам "докопаться до сути" преданных огласке разведданных.

"Мы собираемся добраться до сути всего этого, но я могу заверить семьи (военнослужащих - Ред.), что защита наших солдат - это приоритет №1 для каждого из нас", - заявил Милли, выступая на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей, как передает Интерфакс.

Он подчеркнул, что намерен выяснить, достоверны ли эти разведданные, и принять меры, если они подтвердятся, но пока доказательств нет.

"На сегодняшний день, прямо сейчас, нами не установлены причинно-следственные связи между предполагаемой российской программой выплат и американскими военными потерями. Однако мы продолжаем поиски. Мы еще не закончили", - сказал Милли.

Ранее министр обороны США Марк Эспер в ходе слушаний в Палате представителей так же заявил, что ему не поступала информация о том, что Россия якобы платила афганским талибам. Он так же заявил, что в ведомстве начато расследование после утечек информации, связанной с Россией и талибами.

Напомним, скандал разгорелся после того, как газета The New York Times в конце июня сообщила, что российская военная разведка якобы платила боевикам афганского движения "Талибан" за убийства американских военных в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп в связи с этим заявил следующее: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и Республиканской партии".

В Кремле так же опровергли эти сообщения. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

"Страна" в материале "Охота на Рэмбо" выяснила, почему Трампа и Путина обвинили в убийствах американских солдат в Афганистане.