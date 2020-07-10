Майкл Коэн, бывший личный адвокат президента Дональда Трампа недолго наслаждался свободой после своего досрочного освобождения из тюрьмы.

Его снова взяли под стражу, и в этот раз, за нарушение правил его досрочного освобождения. Об этом заявил его адвокат Джеффри Левин, как передает Голос Америки.

Коэну было предписано явиться в федеральный суд в Манхэттене для переквалификации его задержания на домашнее заключение, однако его задержали после того, как он не согласился с условиями наблюдения за его местопребыванием федеральным правительством. По словам Левина, от Коэна требовали отказаться от общения со СМИ.

"Я никогда в жизни не видел соглашения, которое бы лишало человека его права на первую поправку (к Конституции США - Ред.) на общение со СМИ", - заявил Левин.

Напомним, Майкла Коэна освободили из тюрьмы 21 мая из-за распространения коронавируса в США.

Он отбывал трехлетний срок в Нью-Йорке после того, как признал свою вину в 2018 году в ложных показаниях Конгрессу, а также финансировании избирательной кампании Трампа и подкупе двух женщин, которые якобы имели романы с президентом Трампом. Трамп отрицал свои отношения с этими данными.

Признавая вину в своих преступлениях, Коэн заявил федеральному судье, что он осуществлял выплаты "согласованно и по указанию" Трампа, которого прокуроры определили в представлениях как "лицо 1".