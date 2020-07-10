Рэпер Канье Уэст может остаться без поддержки Илона Маска на выборах президента США
Популярный американский рэпер Канье Уэст, который засобирался в президенты и хочет превратить США в вымышленную страну Ваканду, может лишиться поддержки Илона Маска.
Об этом передает Mashable.
Когда 5 июля Канье Уэст объявил о своем выдвижении на пост президента США, Илон Маск быстро высказался о своей "полной поддержке" рэпера.
Но когда пользователи Twitter указали на комментарии Уэста против абортов и вакцинации, Маск заявил, что он может переосмыслить свою позицию.
"Кажется, наши взгляды расходятся больше, чем я предполагал", - написал он в соцсети.
Напомним, что кроме желания превратить США в Ваканду, Канье Уэст сказал множество очень странных вещей, он назвал вакцинацию - "знаком зверя", и что "они хотят заложить в нас чипы".
Ранее "Страна" в материале "Маневр Трампа" выяснила, зачем рэпер Уэст хочет идти на выборы президента США и как это может ударить по Байдену.