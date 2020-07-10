Предприниматель Олег Бахматюк, закрытия дела против которого требуют аграрии, прокомментировал ситуацию с ним как акционером группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" и его банком VAB.

Комментарий бизнесмен опубликовал на сайте "Украинская правда".

Бахматюк написал следующее.

"Прочитал на "Украинской правде" последний блог господина Шабунина, ярого нашего противника. Всегда с интересом читаю критические комментарии, но как конструктивную критику воспринимаю комментарии объективные, основанные на аргументах, а не на голословных обвинениях.

Считаю, что должен дать ответ на заявления господина Шабунина для тех, кто хочет увидеть более широкую картину и объективно оценить ситуацию.

Почему Шабунина? Потому что, к сожалению, Артем Сытник скрылся и молчит, а вместо него все озвучивает Шабунин.

Считаю, что читатель имеет право на полное и всестороннее освещение событий. Не на эпатаж и популизм, а на факты. И также читатель имеет право на собственные выводы, сделанные на основании анализа этих фактов, а не как результат манипуляций.

8 июля, на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики, где рассматривался наш вопрос, не были приглашены наши представители, хотя мы неоднократно обращались с просьбой их допустить. Была допущена только адвокат, не менее известная, чем господин Шабунин, правозащитница, соучредитель Общественного люстрационного комитета и член Совета общественного контроля при НАБУ Татьяна Козаченко, которая представляет мои интересы в этом деле.

При обсуждении она выразила тезис, который я также поддерживаю: в деле против меня столько сознательных манипуляций, что стоит объяснить обществу основные факты по этому делу. Ведь истина описывается фактами, а не эмоциями.

Для начала надо отметить, что моя компания Ukrlandfarming является крупным налогоплательщиком (за последние 3 года мы уплатили 7,7 млрд грн налогов в бюджет) и крупным работодателем (27000 работников в 600 населенных пунктах 22 областей Украины).

Это дело моей жизни, это компания, известная далеко за пределами страны. И манипуляции вокруг дела VAB банка тесно связаны с желанием некоторых людей мою компанию уничтожить, точнее поживиться.

Но начнем с самого начала.

Дело против банка связано с предоставлением стабилизационного кредита VAB банку. Это произошло во время банковского кризиса 2014-2016 годов. По решению НБУ - подпись под решением ставил заместитель председателя НБУ Александр Писарук, который сейчас руководит "Райффайзен банк Аваль", - банк получил 1,2 млрд грн рефинансирования.

Всего в период 2014-2016 годов Нацбанк выдал кредитов украинским банкам на 319,9 млрд грн. Вся сумма рефинансирования была потрачена VAB банком на выплаты клиентам, то есть по назначению. Это подтверждается и самим НБУ, и Фондом гарантирования вкладов, и несколькими государственными экспертизами.

Так вот, все дело, которое ведет НАБУ, связано именно с этим стабилизационным кредитом.

Дело против Александра Писарука, бывшего заместителя председателя НБУ, и против меня основывается на обвинениях в якобы заговоре с целью нецелевого использования средств стабилизационного кредита.

Чтобы все понимали абсурдность обвинения, должен указать, что заговор, по мнению НАБУ, произошел в кабинете Писарука во время совещания по этому вопросу, но до сих пор НАБУ не может показать. В чем же заключался этот заговор? Ведь никто из фигурантов дела денег в результате этого заговора не получил.

Для обвинения НАБУ было достаточно факта предоставления стабкредита. Это при том, что есть четкие доказательства того, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд гривен, была выплачена только 80 тысячам вкладчиков банка.

Экспертизы Фонда гарантирования вкладов, выводы НБУ свидетельствуют, что стабилизационный кредит не был украден, как заявляет Шабунин, а был выплачен клиентам банка.

Не секрет, что я единственный из бывших владельцев ликвидируемых НБУ банков, годами предлагающий государству механизмы возврата кредитов. Более того, я предлагаю не 1,2 млрд грн, по которым НАБУ открыло дело, а 8 млрд - это общая сумма задолженности, которая возникла в результате жесткого экономического и банковского кризиса 2014-2015 годов.

Это подтверждают в интервью и бывший министр финансов господин Шлапак и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.

Если погуглить, мои публичные заявления, предложения к государству о выплате задолженности и конкретных механизмах не являются секретом. Почему до сих пор нет ответа на эти предложения - это другой вопрос. И этот вопрос явно не ко мне.

Где логика в этих обвинениях? Писарук ничего не заработал. Бахматюк потерял - банк, активы, деньги.

Обвинения выглядят нелогичными только с точки зрения логики закона. С точки зрения других интересов - все логично. Без присутствия среди обвиняемых Писарука дела не существовало бы - НАБУ по подследственности вправе рассматривать только производства о возможной коррупции чиновников.

Нет чиновников - нет уголовного дела. Есть вопросы отношений хозяйствующих субъектов, споры, которые не являются объектом уголовного права.

В конце суд поставил точку в этом деле - обязал Офис генерального прокурора закрыть его как незаконно восстановленное неправомерным решением заместителя генпрокурора Виталия Касько.

Просто чтобы все понимали: дело было закрыто решением Генеральной прокуратуры.

После того как новым генпрокурором стал Рябошапка, а его первым замом стал Касько, ровно через восемь дней дело было возобновлено. Я неоднократно говорил, что это было сделано не без участия аграрного бизнесмена, а тогда главы Ффиса президента Андрея Богдана.

Почему важны эти восемь дней? Потому что дело насчитывает 100 томов и их физически за восемь дней невозможно изучить. Особенно если учесть, что все эти тома были не в Генпрокуратуре, а в Нацполиции.

Проще говоря, Касько даже не читал этого дела, а выполнил указание передать дело в НАБУ.

Дом не устоит на гнилом фундаменте. Постановление Касько незаконно, следовательно, и дело НАБУ развалилась. И это открывает путь к конструктивным переговорам с государством по возврату задолженности через механизмы реструктуризации.

Правда, НАБУ и САП отказываются выполнять постановление суда, которое является окончательным и не подлежит обжалованию. Почему решение суда не выполняет господин Сытник, почему против него так горячо выступает его давний медийный адвокат господин Шабунин? Это уже вопрос их ответственности.

Очевидно, саботаж выполнения суда не в интересах государства. Обратите внимание, господин Шабунин в унисон с господином Сытником нигде не говорит о возможности возвращения 8 млрд в бюджет - это не в их интересах.

Сам Писарук заявил "Новому времени", что доволен тем, что это дело теперь закрыто по формальным причинам, но считает, что должно было быть закрыто по существу. И это понятно, ведь он является авторитетным на международном уровне банкиром, и такие голословные, бездоказательные обвинения все же вредят его репутации и репутации НБУ.

Однако Шабунин нигде не упоминает о Писаруке, когда пишет гневные колонки, где эмоционально обвиняет меня во всех смертных грехах. Почему? Потому что безосновательно обвинить авторитетного банкира, эксперта по финансовому сектору в МВФ Писарука - не то же, что безосновательно обвинить бизнесмена Бахматюка.

У международных доноров возникнут вопросы относительно объективности Шабунина. Но, господин Шабунин, без Писарука этого дела вообще не могло быть в производстве НАБУ, не так ли?

Отдельно хотел бы остановиться на том, как работает апелляционная инстанция Высшего антикоррупционного суда. Сначала, несмотря на решение первой инстанции, апелляция выносит решение о моем заочном аресте, хотя перед тем в идентичном деле в заочном аресте было отказано Клюеву и Клименко.

А дальше происходят еще более интересные вещи: через электронное распределение дел именно эта тройка судей, которая вынесла против меня незаконное решение, получает такое ​​же дело против моей сестры, потом еще одно дело против экс-руководителя VAB банка.

А теперь эти же судьи будут рассматривать апелляцию САП на дело относительно решения Печерского суда. По странному стечению, в тройку одних и тех же судей попадут 100% дел, связанных со мной.

Бывают такие совпадения? Вопрос риторический.

То, что заявляет господин Шабунин, что процессуальные действия по делу не имеют никакого отношения к моей аграрной компании, вызывает только искреннее пожелание этому "антикоррупционеру" пожить в таком формате, попробовать вести бизнес, сохранить рабочие места, платить налоги, платить 350 млн грн в месяц зарплат , попробовать в условиях экономического кризиса производить 1% ВВП Украины.

Шабунину можем показать повестки по бесконечным делам, которые то открывают, то закрывают, рассказать об обысках, вызовах тысяч людей на допросы. Так что это, господин Шабунин, как не террор против компании?

Наши акции под САП - это уже крик, а не "балаган", как вы позволяете себе называть выступления наших сотрудников. Ранее, напомню, вы называли их "проплаченными", или не понимая сути происходящего, или, скорее, умышленно унижая людей, которые сознательно выходят на защиту своих рабочих мест.

Также должен прокомментировать заявление господина Шабунина о призрачных 30 млрд задолженности. Очевидно, господин Шабунин или не читал, или, что более вероятно, проигнорировал информацию о том, что Верховный Суд принял решение в отношении другого моего банка "Финансовая инициатива", который был уничтожен неправомерно, в который незаконно была введена временная администрация. Вина за мои финансовые потери и за потери вкладчиков в результате таких преступных действий полностью лежит на Национальном банке.

Далее господин Шабунин приплетает кредиты государственных банков, с которыми у моих предприятий хозяйственные отношения. А поинтересовался ли господин Шабунин - хоть кто-то из других бывших владельцев банков сам, добровольно предлагает государству урегулирование вопроса задолженностей?

Не забыл упомянуть господин Шабунин, что на так называемых "голландских аукционах" продажа активов уничтоженных банков происходит за 0,8% от их реальной стоимости? От этого не только 8 млрд, но и 200-300 млн проблематично получить в бюджет.

И еще раз подчеркиваю: дело VAB банка, обвинения мои и Писарука - это дело не о 1,2 млрд грн. Это дело о несправедливости. Это вопрос потерянного времени для меня и упущенных возможностей для государства.

Я готов к публичной дискуссии с теми, кто действительно выдвигает такие обвинения, - с господином Сытником, директором НАБУ, в эфире любого телеканала.

Подчеркиваю, не с его штатными защитниками, а с ним лично. Единственное условие - это равенство возможностей. Думаю, что это остановит манипуляции и этот парад никому не нужного популизма.

Правда, очень боюсь, что человек, который столько лет скрывается за спинами так называемых "антикоррупционеров", не готов к реальной дискуссии. Господин Сытник, проявите мужество, а не прикрывайтесь "расстрельными тройками" и "говорящими головами".

И еще одно: господин Шабунин, прекратите везде заявлять, что Бахматюк - олигарх. У меня нет ни телеканалов, ни политических партий. Я - бизнесмен. И гражданин, имеющий право жить и работать в своей стране, защищая свои права".

Как писала "Страна", осенью Бахматюк рассказал о личной мести Сытника и о вымогательстве $500 тысяч за документы НАБУ.

Мы также разбирались, почему один суд арестовал Бахматюка, а второй предписал закрыть дело.