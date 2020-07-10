В Минздраве рассказали, сколько украинцев продолжает болеть коронавирусом в разных регионах страны. За последние сутки заразилось еще 819 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 2 060 (1 485 выздоровели)

Волынская область - 2 932 (1 406 выздоровели)

Днепропетровская область - 1 137 (1 015 выздоровели)

Донецкая область - 751 (235 выздоровели)

Житомирская область - 1 512 (1 106 выздоровели)

Закарпатская область - 3 734 (1 179 выздоровели)

Запорожская область - 610 (493 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 2 915 (1 228 выздоровели)

Киев - 5 990 (2 033 выздоровели)

Киевская область - 2 940 (1 720 выздоровели)

Кировоградская область - 670 (582 выздоровели)

Луганская область - 90 (73 выздоровели)

Львовская область - 6 763 (1 003 выздоровели)

Николаевская область - 467 (356 выздоровели)

Одесская область - 2 108 (903 выздоровели)

Полтавская область - 330 (290 выздоровели)

Ровенская область - 4 454 (2 501 выздоровели)

Сумская область - 332 (275 выздоровели)

Тернопольская область - 2 174 (1 353 выздоровели)

Харьковская область - 2 577 (1 321 выздоровели)

Херсонская область - 203 (184 выздоровели)

Хмельницкая область - 881 (638 выздоровели)

Черкасская область - 725 (578 выздоровели)

Черновицкая область - 5 096 (2 582 выздоровели)

Черниговская область - 592 (261 выздоровели).

"Подтверждено 52 043 случая COVID-19, из них 24 800 выздоровели, 1345 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 819 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 10.07 составляет 25 898. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (257,4), Львовской (222,3) и Закарпатской (193,3) областях. Сейчас госпитализированы 3 893 человека, из них 101 пациент подключен к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13 879 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 426 пациентов", - указано в сообщении.

За сутки исследовано 13 134 образцов методом ПЦР. Всего исследован ПЦР 773 831 образец и методом ИФА 330 498 образцов.

Напомним, распространение коронавируса в разных странах мира ускоряется. Количество новых заражений на планете обновило исторический суточный максимум и составило 227 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", туристы, въезжающие в Грецию через Болгарию, будут обязаны предоставить на пограничном контроле отрицательные результаты теста на коронавирус. Причем сделан он может быть не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.