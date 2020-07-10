В "Варшавском микрорайоне" возле Виноградаря в детской песочнице, куда накануне привезли свежий песок, нашли ржавую гранату.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"В "Варшавском микрорайоне" средь "белого дня" на детской площадке нашли гранату. По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привёз. Очень похожа на боевую - Ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент. Киев, Ул. Семьи Кристеров, 20", - указано в сообщении.

Напомним, в селе Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области шестеро детей пострадали в результате взрыва гранаты, найденной на детской площадке.

Как сообщала "Страна", в Киеве на детской площадке была найдена граната. Как позже выяснилось, ее туда вынесли из каптерки уборщицы, которая планировала сдать боеприпас скупщикам металлолома.