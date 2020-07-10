Ежедневный сербский таблоид Alo обвинил Украину в причастности к протестам в Белграде, участники которых возмущены ужесточением карантина. Посольство Украины в Сербии выступило с опровержением этого обвинения.

Издание Alo выпустило новость под заголовком "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов".

Украинские дипломаты назвали это заявление ложью.

"В эти дни через российские и пророссийские информационные ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяется информация о предполагаемом украинском сценарии и причастности украинцев к событиям в Сербии. В связи с этим посольство Украины в Сербии официально заявляет, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Республике Сербия", - сказано в заявлении посольства.

Беспорядки в Белграде начались 8 июля после того, как президент Сербии Александр Вучич анонсировал введение комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Акция протеста переросла в столкновения с полицией, митингующие даже ворвались в парламент.

Как писала "Страна", в июне против карантина возмущались жители Гааги.

А в мае протесты прокатились по Германии.