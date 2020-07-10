Киевский абитуриент пожаловался на незаконный призыв со стороны ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Игорь Дрозда, которые проживает в Киеве.

"ВСУ Киева нарушают законодательство о призыве на срочную военную службу! Призывники Дарницкого районного военного комиссариата были вызваны 9 июля на городскую комиссию. Она проходила в сборном пункте по адресу Оросительная 17а. Я в свою очередь также на ней присутствовал. Я предъявил оригиналы документов на поступление в магистратуру в КНУКиИ а также справку по обучению в языковом центре Чешской Республики. Согласно статье 17 об освобождении от военной службы пункта 8 и 9 я должен был получить освобождение однако не получил. Комиссия отклонила мои документы и единогласно проголосовала за то, чтобы призвать меня к военной службе", - написал он.

Он отмечает, что документы на поступление подаются в августе, а до этого момента каждый абитуриент считается потенциальным призывником. "Шансов нет ни у кого решил военный комиссариат", - добавил он.

По словам Дрозды, после вмешательства Минобразования бывшим школьникам в возрасте 18-19 лет дали отсрочку, однако студентов, которые поступают на магистратуру в возрасте до 25 лет, это не касается.

"Нас незаконно удерживают на территории сборного пункта. После решения комиссии нам сказали ждать на улице чтобы решились "какие-то вопросы". Мы долго ждали и в результате нас завели в столовую и показали где мы будем спать. Все были в шоке от того, что 1 июля на районной комиссии нам отметили появиться без вещей. И сегодня нам не сообщили, и не придъявили документов на основании чего нас удерживают на территории сборного пункта", - написал он.

Также Дрозда рассказал, что призывники звонили в полицию, прокуратуру, журналистам, но ВСУ никого не пускали на территорию. А военные отвечали, что исполняют приказы и не имеют права отвечать на вопросы.

"Я лично Дрозда Игорь обращаюсь ко всем неравнодушных журналистам, правоохранительным органам, юристов и всех остальным с просьбой о помощи!", - резюмировал он.

Напомним, Минобразования направило письмо в украинские ВУЗы, как спасать абитуриентов от призыва в армию

Как сообщала "Страна", Министерство образования и науки Украины (МОН) призвало Минобороны дать отсрочку поступающим в ВУЗы абитуриентам. В МОН заявили, что абитуриенты массово обращаются в учреждения высшего образования по поводу получения повесток от военкоматов.