Стали известны зарплаты иностранных граждан, которые входят в наблюдательный совет украинской госкомпании "Укрзализныця". С учетом времени пребывания иностранцев в Украине получается, что им платят до 150 с лишним гривен за день работы.

Таблицу с выплатами главы и членов набсовета опубликовала в своем Телеграм-канале нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Из таблицы видно, что в 2018 году глава органа, гражданин Турции Аджунер Шевки пробыл в Украине 153 дня, в 2019 году - 87 дней, а в текущем - всего 27. Итого 267 дней за три года. При этом за указанный период он получил 13 833 333 гривны. То есть ему платили по 51 810 грн за день работы.

Член того же набсовета Кристиан Кун получил 11 733 333 грн за 75 дней труда - то есть по 156 444 грн в день.

Его коллега австриец Андреас Матье заработал столько же за 107 дней. Его работу оценили в 109 657 грн за день.

Ранее "Страна" сообщала, что в правительстве хотят вернуть гигантские зарплаты членам наблюдательных советов, урезанные из-за карантина.

Мы также писали, что государство платит главе набсовета "ПриватБанка" по 2 тысячи долларов в день.