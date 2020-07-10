Во Львовской области поймали священника, который торговал оружием и подделывал анкетные данные для пересылки товара по почте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

"Правоохранители установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. В декабре 2018 его задерживали за незаконное обращение с оружием. Согласно приговору суда, мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений и приговорен к 5-ти годам лишения свободы", - указано в сообщении.

Однако он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком. Поэтому, чтобы не попасть в поле зрения полицейских, при покупке пистолетов и их отправке по почте, священник использовал фиктивные анкетные данные.

Восьмого июля полиция провела во Львовской, Черкасской и Киевской областях обыски - по месту жительства священника и двоих его клиентов. По итогам рейда было конфисковано 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и прочее.

Сейчас решается вопрос о задержании 48-летнего жителя Львовской области и избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Напомним, в Ровенской области священник подозревается в торговле оружием, которое было вывезено из зоны конфликта на Донбассе. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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